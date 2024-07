Acropoli di Atene, via ai tour privati da 5.000 euro

Vedere l’Acropoli di Atene al di fuori degli orari di apertura, da soli, senza le interminabili code alla biglietteria. Ora è possibile, grazie al lancio dei tour privati al monumento più famoso della Grecia prenotabili attraverso il sito del monumento, a patto che si abbiano a disposizione 5.000 euro per una sola escursione.

Le visite, riservate a gruppi fino a cinque persone, iniziano alle 7 e possono svolgersi anche la sera dopo le 20. Come riportano i media greci, sabato scorso dopo la chiusura ufficiale è avvenuta una prima visita privata, effettuata da una coppia russa accompagnata dalla propria guida.

Sul sito è possibile prenotare una visita privata dal 12 luglio, poi martedì, venerdì e sabato. Il principio esiste già altrove, come al Castello di Versailles, che organizza visite private per 1000 euro a gruppo. Tuttavia, come scrive lechotouristique.com, il sindacato dei guardiani dei siti archeologici greci si è detto contrario “al modo in cui sono organizzate queste visite private che avvengono senza la loro partecipazione”.

“Non abbiamo informazioni sull’organizzazione di queste visite” ha aggiunto il presidente del sindacato Georgia Kondyli, insistendo sul fatto che “si tratta di un sito culturale”. “Possiamo capire che dietro questa misura vi sia una necessità finanziaria, ma l’organizzazione avrebbe potuto essere diversa”.

Il bilancio 2023

Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco l’Acropoli di Atene, costruita nel V secolo a.C., continua a vedere crescere il numero di visitatori, in particolare grazie ai turisti che si imbarcano sulle navi da crociera. Durante l’estate del 2023 si è arrivati a toccare il picco di 23mila visitatori al giorno. Il totale del 2023 è stato di quasi quattro milioni di turisti, con un incremento di oltre il 31% in un anno. La visita al monumento è ora limitata a 20mila persone al giorno, con prenotazione obbligatoria.