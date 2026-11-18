Il 2026 si prospetta un anno record per il Brasile. Il Paese, infatti, ha superato con due mesi di anticipo l'obiettivo annuale di 7,5 milioni di turisti stranieri. Tra gennaio e ottobre sono stati 7.594.425 visitatori internazionali, mantenendo il livello già alto raggiunto nel 2025.

I dati sono stati diffusi dal Ministero del Turismo. L'Argentina guida la classifica dei Paesi di provenienza con 2.494.421 turisti, seguita da Cile (647.295), Stati Uniti (625.625), Uruguay (474.430) e Paraguay (414.032).

Tra i mercati in maggiore crescita spicca la Cina, con 151.466 arrivi, l'80,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Seguono Colombia (+23,9%, 192.645 visitatori), Messico (+20,7%, 120.942), Portogallo (+19,4%, 235.115) e Spagna (+14,6%, 144.371). San Paolo e Rio de Janeiro restano le principali porte d'ingresso, con oltre due milioni di turisti ciascuna nei rispettivi aeroporti internazionali.

Forte l'aumento degli arrivi a Rio Grande do Norte (+128,8%, da 25.967 a 59.411) e Pernambuco (+62,6%, da 80.799 a 131.348). In crescita anche Pará (+29,6%), Ceará (+21,4%) e Acre (+8,3%). Sul fronte economico, tra gennaio e settembre il turismo internazionale ha generato entrate per 8,38 miliardi di dollari in aumento del 10% rispetto ai 7,61 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2025.