Antigua e Barbuda, arrivi in aumento del 15%

Crescono i flussi turistici di Antigua e Barbuda, con un primo semestre 2024 che si chiude con un +15% sugli arrivi. A comunicare i dati è stato il ministro del Turismo, Charles Fernandez, il quale ha sottolineato come sia il comparto turistico sia quello dell’hospitality stiano vivendo significativi cambiamenti, da una parte relativamente ai mercati di provenienza dei visitatori e dall’altra in seguito a una richiesta - in costante aumento - per viaggi esperienziali e di lusso.

I risultati di questi sei mesi indicano 176mila 665 visitatori, con gli Stati Uniti che rappresentano il primo mercato, seguiti dal Regno Unito.

Cifre, quelle del 2024, che vincono pure il confronto con il 2019, rispetto al quale fanno segnare un +10% e aprono la strada a un anno che si preannuncia già da record.

In ultimo, come riporta eturbonews.com, è aumentato anche il numero dei crocieristi che a paragone col primo semestre 2023 hanno visto un incremento del 30%.