Arabia Saudita, una missione italiana per il turismo

“Un viaggio per consolidare la presenza turistica italiana in un Paese in forte espansione”. La ministra del Turismo Daniela Santanchè spiega così la missione in Arabia Saudita alla guida di una delegazione di imprenditori italiani.

Secondo i numeri del Ministero degli affari esteri, il valore dell'export italiano sfiora i 2,9 miliardi di euro e le 79 imprese italiane registrate su suolo saudita impiegano oltre 10mila addetti e generano un fatturato vicino ai 2 miliardi di euro.

In crescita anche i flussi turistici, che nel 2024 hanno registrato oltre 322 mila arrivi e 1,7 milioni di presenze con un +65% sul 2023. La delegazione di aziende italiane vede tra le altre la presenza di Ferrovie dello Stato, Ita Airways, Msc Crociere, Mangia's e Nicolaus Group. R. S.