Austria da amare, alla Book&Go Arena un’agente di viaggio diventa scrittrice

“Un invito a viaggiare prima con la fantasia e poi, magari, dopo di persona”, così descrive il suo libro ‘Austria da amare’ Fulvia Ottonello, agente di viaggio di Gioco Viaggi Genova, giunta in veste di scrittrice a TTG Travel Experience. Alla Book&Go Arena della manifestazione le storie di viaggio sono protagoniste, ma non solo le classiche guide, anche i romanzi come quello di Ottonello.

“Direi che è una guida romanzata. Anna, la protagonista, è un’agente di viaggio e parte con quattro amiche per l’Austria. Gli eventi le portano a tornare più volte e a scoprire il Paese durante tutte le stagioni”, prosegue Ottonello, che è stata sostenuta in diversi viaggi per raccogliere materiale dall’ente Austria Turismo, “e anche dai diversi enti regionali, che hanno voluto mettermi a disposizione fantastiche guide locali per assaporare tradizioni e storie da poter poi riversare nel romanzo”. Ottonello conosceva già bene l’Austria, perché è uno dei Paesi che, da agente, propone ai clienti: “Il romanzo è un modo di promuovere il territorio in modo diverso. E Austria Turismo lo ha capito e mi ha seguita in questo progetto” (si tratta, in realtà, del secondo libro dopo ‘Corsica da amare’ per la Ottonello).

Dall’immancabile e maestosa Vienna, al Salisburghese, al Tirolo, alla piccola regione del Voralberg, il romanzo ‘Austria da amare’ racconta l’amicizia di quattro donne intrecciata al racconto di viaggio. Conclude Ottonello: “Uso attivamente il libro per invitare i clienti in agenzia a scoprire l’Austria per la prima volta. Da diversi anni propongo l’Austria e di una cosa sono ormai certa: chi va una volta, ritorna sempre, magari in un’altra stagione”.