Austria, Tirolo da scoprire nella regione del Kufsteinerland

Occorrono almeno otto diverse visite per conoscere Kufstein. Tanti sono infatti i villaggi legati alla città-fortezza del Tirolo austriaco (Bad Häring, Langkampfen, Schwoich, Thiersee, Erl, Niederndorf, Niederndorfberg, Ebbs), grazie ai quali il secondo centro più importante della regione punta a incrementare la permanenza media dei visitatori italiani sul proprio territorio: la Kufsteinerland.

Con 6,4 milioni di arrivi internazionali nell’estate 2024, il Tirolo ha infatti registrato un +1,6% di movimentazione turistica sulla stagione precedente, perdendo però terreno sul fronte pernottamenti (22,7 milioni, -0,2% sul 2023): trend solo in parte raddrizzato da una stagione invernale gravata da condizioni meteo insolitamente poco nevose (+1,4% di pernottamenti e +2,7% di arrivi, ma con una media in leggero calo a 4,3 giorni in loco).

“Il capoluogo della nostra regione si conferma indubbiamente il punto focale delle visite italiane - ha spiegato in visita a Milano Sabine Rainer-Lanthaler, Italy manager Ufficio Turistico Kufsteinerland - anche perché si trova a solo un’ora sia da Innsbruck che da Salisburgo, oltre che da Monaco di Baviera. In estate siamo però il paradiso dell’outdoor, perché disponiamo di cinque laghi balneabili e panoramici circuiti trekking nella riserva naturale della Kaisergebirge, che nel 2025 celebra 60 anni dall’istituzione”.

Il 2025 è anche l’anno giusto per assistere, da maggio a ottobre, alla rappresentazione sacra della passione di Cristo presso la Passionsspielhaus di Erl, località che dal 1623 si trasforma ogni sei anni in un set teatrale a cielo aperto per l’evento Patrimonio Unesco. Se le ciclabili dell’Inn e di Mozart, unitamente alle 32 tappe del Bike Trail Tirol, stanno poi facendo del Kufsteinerland una destinazione di tendenza del cicloturismo, l’implementazione delle convenzioni legate alla Kufsteinerlandcard è destinata a prolungare i soggiorni oltre l’estate.