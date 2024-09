È Blanca Pérez-Sauquillo López la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. Prende in consegna la direzione dalle mani di Isabel Garaña Corces, che per ora torna a Turespaña.

Laureata in Giurisprudenza, Blanca Perez-Sauquillo vanta oltre 18 anni nel settore del turismo. Nel 2005 è entrata nella Segreteria di Stato del Turismo dove ha ricoperto incarichi di responsabilità: nell’area dei rapporti con l’Unione europea e della cooperazione internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata Deputy CMO (Chief Marketing Officer), viceconsigliere dell’Ente spagnolo del turismo a New York e nell’ultimo periodo ha partecipato come CMO allo sviluppo del piano di trasformazione digitale di Turespaña. E’ stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di Segittur (Società Statale per la Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie Turistiche).

“Forte di un bagaglio di esperienze maturate negli anni - ha commentato la neodirettrice - auspico di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano”.

La nuova direttrice Blanca Pérez-Sauquillo López è tra i nuovi responsabili di Turespaña che, dal primo settembre, dirigono nove delegazioni estere