Boeing potrebbe riprendere i contatti commerciali con la Russia

Tre anni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che aveva chiuso le relazione della maggior parte delle aziende occidentali con Mosca, Boeing potrebbe tornare a essere commercialmente attiva con la Russia.

Secondo quanto riporta preferente.com,il costruttore statunitense starebbe valutando la ripresa dei contatti con il Paese, consentendo in prima battuta la riparazione degli aerei e l’acquisto dei pezzi di ricambio.

Per la Russia, lo stop ai contatti con i due più grandi costruttori di aeromobili (l’europea Airbus e, appunto, la statunitense Boeing) ha rappresentato un problema sin dall’inizio. Tanto che Mosca aveva iniziato a valutare di rimettere in pista i vecchi Tupolev, seppur con una tecnologia non aggiornata.

Dal Cremino per ora non arrivano conferme e per il momento pare non siano ancora arrivate proposte concrete.