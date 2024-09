Burgos vuole conquistare i turisti con i film di Sergio Leone

Li chiamano ‘spaghetti western’, erano creati in Italia, ambientati in America e girati in Europa. Come il celeberrimo ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, capolavoro di Sergio Leone. Che fu girato in parte in una cittadina vicino a Burgos, per la precisione Carazo.

E proprio qui, come riporta ilpost.it, sarà inaugurato nei prossimi giorni il campo di prigionia di Betterville, ovvero la ricostruzione di quello realizzato nel medesimo luogo nell’ormai lontano 1966 per girare il celebre film.

Così la provincia di Burgos vuole sfruttare il richiamo della pellicola per attrarre turisti. E non è la prima volta: nel 2015 venne ricostruito il cimitero di Sad Hill (nel luogo del set originale), ovvero il teatro del più celebre triello finale.