Catalogna fuori stagione, tutte le cifre dall’Italia

La Catalogna sembra essere riuscita nell’intento di destagionalizzare l’offerta. Se, infatti, sono saliti a 1,62 milioni gli italiani che hanno scelto la regione spagnola nel 2024, il 62% di loro ha viaggiato in bassa stagione con gennaio, aprile e ottobre tra i mesi più gettonati.

Oltre al soggiorno a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono le tipologie di vacanza più richieste dai turisti provenienti dal nostro Paese, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da uno fino a tre mesi e oltre.

Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri dopo le Isole Canarie, con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rappresentando l’8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi.

Al quarto posto nel ranking degli arrivi internazionali, l’Italia è tra quei 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 euro. Il nostro Paese risulta inoltre terzo, dietro a Usa e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest’anno la Catalogna è connessa con 22 aeroporti italiani, tramite le principali compagnie aeree come Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita e Volotea.