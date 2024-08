Cina, nasce il turismo nucleare: alla scoperta dei siti del Paese

Si chiama 'turismo nucleare' ed è una delle ultime novità in arrivo dalla Cina. L'idea nasce per volontà della China General Nuclear Power Corp., l'azienda produttrice di energia ha infatti attivato un servizio di prenotazioni per consentire ai visitatori di esplorare i diversi siti nucleari nel Paese.



Alla base di tale iniziativa vi è l'intenzione di spiegare alle persone il funzionamento di queste power station e allontanare, dunque, la paura per il nucleare spiegando a fondo quanto concerne radiazioni e relativi controlli di sicurezza. Il tutto, a fronte di un'espansione nucleare della Cina finalizzata a conseguire l'obiettivo Zero Emissioni entro il 2060.