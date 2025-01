Dal Portogallo a Singapore lungo i binari: il viaggio in treno più lungo del mondo

Il viaggio in treno più lungo del mondo inizia in Portogallo ed attraversa l’Europa fino all’Asia con un biglietto solo. Si tratta dell’epico itinerario proposto dalla piattaforma Seat61, che da Lagos, località delle Algarve, attraversa ben 13 Paesi in 21 giorni per raggiungere Singapore, percorrendo complessivamente 18.755 chilometri di linee ferroviarie.

Il prezzo del biglietto per compiere questa impresa oscilla tra i 1.000 e 1.700 euro.

L’itinerario attraversa luoghi come la Spagna, la Francia, la Polonia, la Bielorussia, passando per Mosca, la Mongolia e Pechino. Dalla Cina il viaggio prosegue fino alla capitale del Laos, per poi giungere a Bangkok e Singapore.