Digital detox in Finlandia, le esperienze imperdibili per rigenerarsi

La Finlandia vuole dare il suo supporto allo ‘Sconnessi Day’, la giornata mondiale che ricorre oggi, 22 febbraio, volta a sensibilizzare la popolazione globale sull’uso corretto della tecnologia.

Oggi più che mai disconnettersi è una sfida che deve essere affrontata quotidianamente e non solo in occasione della giornata internazionale. A questo punto entra in gioco Visit Finland, che ha selezionato le migliori esperienze di viaggio per immergersi nell’atmosfera rilassante e rigenerante del Paese nordico.

L’isola senza device

Tra le destinazioni una delle migliori per il digital detox è Ulko-Tammio, un’isola nel Parco Nazionale del Golfo della Finlandia orientale, la meta perfetta per chi cerca una fuga dalla vita digitale. Su questa piccola striscia di terra lambita dal mare, dichiarata zona “libera da telefoni”, i visitatori sono invitati a spegnere i dispositivi per vivere un’esperienza immersiva e purificante nella natura, tra avventurosi sentieri escursionistici, tuffi in acqua e un’ampia varietà di attività all’aria aperta.

Diritto alla libertà

In Finlandia vige l’”Everyman’s Right”, il diritto che garantisce a tutti di esplorare liberamente foreste e territori incontaminati e utilizzare le aree naturali a scopo ricreativo, sempre nel massimo rispetto dell’ambiente e senza lasciare tracce che alterino il delicato equilibrio dell’ecosistema. In questo paesaggio naturale sorprendente, uno dei luoghi perfetti per connettersi con la natura si trova nella Lapponia orientale ed è il Parco Nazionale di Riisitunturi, con la sua rete di sentieri indicata per escursioni di un paio di giorni.

Yoga e sauna

Per concedersi un momento introspezione partendo da Savonlinna si può poi approdare in una delle affascinanti isole del Lago Saimaa per praticare yoga lungo la riva o sulle rocce che costeggiano lo specchio d’acqua.

Gli amanti della sauna potranno invece recarsi a Tampere, dove la sauna non è solo una tradizione, ma un rituale votato al relax e alla completa rigenerazione. Tra le numerose saune pubbliche presenti in città vi è anche Rajaportin!, la sauna più antica della Finlandia ancora in uso.

Il foraging

Passando infine ai sapori locali Saimaa è stata eletta regione europea della gastronomia per il 2024. La regione si distingue per la straordinaria ricchezza che alimenta una delle pratiche alla base dell’arte culinaria finlandese: il foraging. Esplorando i boschi incontaminati alla ricerca di erbe selvatiche, funghi e altri tesori gastronomici offerti dalla regione, si può scoprire l’essenza stessa della cucina tipica finlandese.