Giamaica: l’uragano Melissa si rafforza, turisti italiani bloccati nel Paese

Fa sempre più paura l’uragano Melissa, che si è rafforzato fino a diventare di categoria 4. I meteorologi statunitensi hanno infatti affermato che potrebbe raggiungere la categoria 5, scatenando piogge torrenziali e minacciando di causare inondazioni nei Caraibi settentrionali, compresi Haiti e Giamaica.

Come riporta La Nazione un gruppo di circa 70 turisti italiani, molti dei quali provenienti da Carrara, è rimasto bloccato in Giamaica, non riuscendo a tornare in Italia a causa della chiusura di tutti gli aeroporti. Il gruppo è stato smistato in strutture alberghiere in camere ai piani alti, per evitare qualsiasi possibile rischio derivante dalle inondazioni.

Secondo quanto riportato dal National Hurricane Center degli Stati Uniti Melissa dovrebbe avvicinarsi o passare sopra la Giamaica come uragano di grande intensità martedì mattina, per poi raggiungere Cuba martedì notte e dirigersi verso le Bahamas sud-orientali mercoledì. Ha raggiunto una velocità di 230 km/h e potrebbe portare piogge fino a 760 millimetri sulla Giamaica e sulla parte meridionale di Hispaniola, ovvero Haiti e la Repubblica Dominicana. In alcune zone potrebbero cadere fino a 1.010 millimetri di pioggia.

La situazione è particolarmente preoccupante data la lentezza della tempesta, che potrebbe persistere più a lungo sulle aree colpite, aggravando il rischio di inondazioni.

Il centro ha anche avvertito che sono da prevedersi ingenti danni alle infrastrutture, interruzioni dell’energia elettrica e delle comunicazioni e l’isolamento delle comunità in Giamaica