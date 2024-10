Appena entrato nel suo nuovo ruolo di Senior Vice President, Public Relations & Chief Communications Officer di Brand USA, Chris Heywood non esita a sottolineare l’importanza di un efficace storytelling per la promozione degli Stati Uniti.

“Occorre elevare la narrazione mettendo sotto la lente di ingrandimento tutto ciò che gli Usa hanno da proporre - spiega in un’intervista rilasciata a TTG Italia in occasione della Brand Usa Travel Week 2024 -. Serve creare una ‘necessità’, dobbiamo ricordarci che operiamo in un ambiente competitivo e, avendo gli italiani molte alternative per le proprie vacanze, è fondamentale riuscire a rendere gli Stati Uniti una priorità, spingendo i viaggiatori oltre i classici gateway”.

Il ruolo del trade

In quest’ottica centrale è l’impegno del trade. È ai t.o. e agli adv che va mostrata in primis l’offerta della destinazione, dando loro gli strumenti per venderla al meglio. “La sfida per gli operatori- prosegue Heywood - è capire come pacchettizzare il prodotto. Da parte mia, il compito è far conoscere sempre più il nostro Paese mostrando le novità, raccontando cosa succede e cosa è di tendenza”.

Sempre più rilevante, a proposito, è lo Usa Discovery Program, il programma di formazione per adv adesso totalmente rinnovato e arricchito con nuovi contenuti.

Oggi Brand Usa sta vivendo una vera rivoluzione ai vertici e l’arrivo di Fred Dixon come ceo e presidente simboleggia un ‘new day’, per usare le parole dello stesso Heywood.

Dixon, infatti, conosce bene il mondo trade e rappresenta per l’ente del turismo americano una guida ideale per gli anni a venire. “Per il prossimo futuro vogliamo porre l’accento sulla valorizzazione della bassa stagione e di quelle destinazioni erroneamente definite secondarie, oltre che sull’autenticità di un Paese che in 50 Sati diventa la voce di infinite storie dove le persone sono protagoniste”.