Il dipartimento dei trasporti Usa multa i vettori in ritardo ‘cronico’

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha iniziato una campagna di multe per le compagnie aeree che operano i loro voli in un cosiddetto ‘ritardo cronico’. Dopo JetBlue, a cui è stata comminata una multa di 2 milioni di dollari all’inizio dell’anno, nel mirino del Dot sono finite Southwest Airlines e Frontier.

La causa contro la Southwest richiede che alla compagnia aerea venga comminata la multa massima consentita dalla legge per ogni violazione. Il Dot definisce voli in ritardo cronico quelli che arrivano con più di 30 minuti di ritardo più della metà delle volte per più di 4 mesi consecutivi. Secondo il dipartimento dei trasporti, si tratta di una programmazione non realistica, che il Dot ha l'autorità di punire come pratica commerciale sleale, si legge su TravelWeekly. Nel mirino per Southwest in particolare i voli tra Chicago e Oakland, California, e tra Baltimora e Cleveland.

La richiesta è di multare il vettore fino a 37.377 dollari al giorno per ogni violazione. Southwest ha affermato di essere delusa dal fatto che il Dipartimento dei trasporti abbia scelto di presentare la causa e affronterà il Dot in tribunale.

Frontier, invece, ha scelto di emettere pagare la multa richiesta piuttosto che rischiare una battaglia legale. Il vettore pagherà metà della multa di 650.000 mila dollari imposta dal Dot, mentre i restanti 325.000 dollari saranno condonati se Frontier non opererà voli con ritardi cronici nei prossimi tre anni. Frontier sostiene che molte delle cancellazioni sono state il risultato di eventi al di fuori del controllo della compagnia aerea.