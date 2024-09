Il Giappone si prepara a rinnovare il meccanismo di viaggio ‘visa-free’ per i Paesi con cui ha stretto accordi. Il Governo avrebbe infatti annunciato i piani per un nuovo sistema di autorizzazione che, come riporta travelmole.com, dovrebbe superare i limiti dettati dalla durata del visto.

Il nuovo sistema riguarderà i viaggiatori in arrivo dai 71 Paesi che hanno ottenuto l’esenzione dal visto; tra questi anche l’Italia .

Il nuovo sistema di autorizzazione richiederà ai turisti di comunicare alcuni dati personali come la natura del viaggio e il luogo in cui soggiorneranno in Giappone.

Il successo del Sol Levante

L’annuncio della nuova normativa arriva in un momento particolarmente positivo per il turismo nipponico: nei primi 6 mesi dell’anno il Giappone ha accolto 18 milioni di visitatori, confermando il periodo di forte espansione.

Ma allo stesso tempo il Paese sta facendo i conti con l’overtourism che colpisce alcune aree del Paese.