Il Qatar chiude il 2024 con risultati record

Cresce del 25%, con 5 milioni di visitatori internazionali, il Qatar, che con questo risultato supera gli obiettivi prefissati per il 2024. Un risultato, dice Visit Qatar, che riflette l’efficacia degli investimenti in infrastrutture all'avanguardia e in un'offerta turistica sempre più diversificata.

L’Italia si conferma un mercato chiave, con 79.700 visitatori nel 2024, e mette a segno un incremento del +10% rispetto al 2023 e un ancor più significativo +36% rispetto al 2019. Questo successo è frutto della collaborazione strategica con la compagnia di bandiera Qatar Airways, principale volano del turismo in Qatar, le compagnie di crociera e i tour operator italiani, che hanno contribuito a promuovere le eccellenze del Paese.

Grazie a un'offerta ricettiva di altissimo livello che assicura un eccellente rapporto qualità-prezzo, ad eventi di rilevanza mondiale, al suo mix di modernità e tradizione, il Qatar consolida sempre più il suo posizionamento come una delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani.