Italia e Albania, firmato accordo quadro per la cooperazione

Una cooperazione strategica bilaterale che ha il suo fulcro nel turismo sostenibile e diversificato. A firmarla il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il suo omologo albanese Blendi Gonxhja, in visita a Roma in occasione del Vertice intergovernativo Italia-Albania. L’accordo quadro prevede la collaborazione per la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato, sulla base dell’esperienza italiana, ma anche il sostegno allo sviluppo del potenziale turistico di entrambi i Paesi quali destinazioni per tutto l’anno, in ambiti come la valorizzazione del patrimonio culturale e il turismo rurale e agriturismo.

Nel corso dell’incontro i due ministri hanno anche ribadito l’importanza della collaborazione tra le destinazioni della regione adriatico-ionica e balcanica e discusso dei seguiti operativi alle proposte emerse in occasione del Forum sul Turismo Italia - Balcani dello scorso luglio.