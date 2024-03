L’Amazing Thailand Roadshow fa tappa a Milano

L’ente nazionale per il turismo thailandese fa tappa a Milano in occasione del tradizionale Amazing Thailand Roadshow farà tappa a Milano.

Il 28 febbraio, il The Westin Palace aprirà ancora una volta i suoi spazi alla Thailandia. Protagonista della giornata sarà l’associazione albergatori di Phuket che, con 35 albergatori a rappresentarla, incontrerà gli operatori italiani.

L’edizione 2024 del Roadshow segna un ottimo riscontro di partecipazione. Oltre a 35 realtà importanti dell’ospitalità di Phuket, l’evento vedrà la partecipazione di 5 compagnie aeree e 34 tour operator italiani.

Il programma del pomeriggio prenderà il via dalle 14 con la registrazione degli ospiti, a cui seguirà una product presentation ai seller, tavoli di lavoro e una cena di networking.

“Il roadshow pone l’accento su esperienze turistiche di qualità in Thailandia, concentrandosi in particolare sulla vasta gamma di prodotti e servizi offerti a Phuket e nelle vicine aree costiere delle Andamane – commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente nazionale per il turismo thailandese in Italia –. Siamo sempre molto lieti di riscontrare l’entusiasmo dei seller thailandesi per il mercato italiano. Così come di constatare che la fiducia verso la Thailandia come destinazione autorevole e affidabile cresca con il passare degli anni nell’immaginario dei turisti italiani”.