La Tunisia riparte con ‘Vivi l’istanTe, vivi la Tunisia’

La Tunisia ha chiuso l’anno con 2,3 miliardi di dollari di entrate turistiche. Questo risultato non solo segna un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente, ma evidenzia anche come il Paese si stia affermando come una delle mete preferite dai turisti internazionali.

L’aumento dei visitatori internazionali e gli sforzi compiuti nel miglioramento delle infrastrutture si configurano come elementi chiave per il futuro. Nel 2024 i turisti internazionali sono stati più di 10 milioni; gli arrivi dall’Italia hanno superato il +20% rispetto all’anno precedente. Per mantenere questo trend positivo, il Paese sta investendo in diverse strategie tra le quali lo sviluppo delle infrastrutture, la promozione del turismo culturale e la diversificazione dell’offerta turistica.

Non si tratta solo di attirare turisti tradizionali alla ricerca di sole e mare, ma si stanno creando opportunità anche per forme di turismo più specializzate. L’attenzione si sta spostando su settori come il turismo culturale, d’avventura, il benessere e l’ecoturismo.

Oltre alle campagne di marketing mirate e alle collaborazioni con i t.o. internazionali, a partire dalla prossima primavera sarà lanciata la nuova campagna di pubblicità istituzionale internazionale ‘Vivi l’istanTe, vivi la Tunisia’.