Le nuove esperienze Arabian Adventures a Dubai e nel deserto

Nuove esperienze nel deserto ma anche a Dubai per la stagione 2024/2025 di Arabian Adventures.

Nel nuovo catalogo di prodotti della Dmc parte del gruppo Emirates, oltre all’ormai celebre Veuve Clicquot Desert Experience, il ritorno degli shared city tours, i tour condivisi in città in più lingue. Tutti i tour sono disponibili in inglese, italiano, spagnolo, portoghese, francese e russo. A partire da ottobre 2024, i programmi settimanali includono tre tour condivisi della città di Dubai con itinerari giornalieri o di mezza giornata, che coprono tutte le principali attrazioni.

Accanto a questi, una nuova destinazione polifunzionale recentemente inaugurata a Dubai per offrire ai viaggiatori un autentico “assaggio” del deserto arabo. Progettato dal team di Arabian Adventures, si chiama “The Fort – Lisaili” ed è un nuovo campo che include diverse lounge nel deserto, situato a 45 minuti di auto dal centro di Dubai. La struttura si trova accanto al celebre Hidden Café ed è una replica di un forte, alla base di una suggestiva fila di dune di sabbia, molto frequentate dai residenti degli Emirati Arabi Uniti per ammirare il tramonto. La location è stata arricchita per trasformarsi in una nuova destinazione nel deserto, offrendo attività adatte a un pubblico eterogeneo.



Un’offerta specifica è dedicata alla Dubai World Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi e glamour della città. Si tratta di un pacchetto Vip di 5 notti in un’atmosfera di lusso estremo. La ‘Premium Guest Experience’ comprende l’accesso a una suite privata per il giorno della gara, affacciata sulla Home Straight per una vista spettacolareoltre a un servizio di chauffeur premium per raggiungere il Meydan Racecourse per l’evento principale.



Le altre esperienze includono una cena esclusiva con un allenatore e un fantino, tour privati del Parade Ring e delle scuderie di Meydan, una cena raffinata nel deserto presso la Veuve Clicquot Desert Experience by Arabian Adventures e un’Iconic Ride in elicottero per sorvolare Dubai. Il pacchetto include inoltre trasferimenti privati da e per l’aeroporto e un soggiorno di cinque notti in un hotel 5 stelle lusso, dal 4 al 9 aprile 2025.



A breve la Dmc metterà anche a disposizione il pacchetto per il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi.

“L’offerta completa di pacchetti tematici e sportivi di Arabian Adventures, insieme agli itinerari a partenza programmata offre ai nostri partner del settore idee in grado di ispirare i clienti per promuovere gli Emirati Arabi Uniti come destinazione, mettendo a loro disposizione gli strumenti e i prezzi per soddisfare le esigenze dei viaggiatori – spiega Anabela Radosevic, manager sales & services di Arabian Adventures -. Siamo entusiasti di lavorare con i nostri partner per presentare nuovi ed emozionanti aspetti dell’esperienza di Dubai per questa nuova stagione”.