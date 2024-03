Legoland: il parco tedesco riapre con nuove attrazioni

La stagione 2024 di Legoland si apre con l’inaugurazione del nuovo Legoland Forest Adventure Lodge nel Villaggio Vacanze Legoland.

Il resort amplia la sua offerta di pernottamento con ulteriori 80 camere a quattro letti.

Anche nel parco ci sono delle novità: divertimento per cimentarsi nelle costruzioni con i mattoncini Lego, montagne russe, grandi eventi come il mese dedicato a Lego Ninjago a maggio, lo show estivo in esclusiva mondiale Lego Dreamzz dalla fine di giugno, attrazioni acquatiche in estate e un Monster-Party di Halloween in autunno.

Al cinema del parco sono di scena gli alieni con il film Lego Friends 4D in esclusiva ‘Alien Invasion’. E dopo la visione, gli ospiti si spostano sulle montagne russe Maximus per volare attraverso l’area tematica Lego Mythica, inaugurata nel 2023.

“Il 2024 sarà un anno pieno di emozioni al Legoland Deutschland Resort, con fantastiche novità per tutta la famiglia. Abbiamo popolato il nostro villaggio vacanze con centinaia di animali selvaggi Lego e inaugurato il Legoland Forest Adventure Lodge. Si tratta di un tipo di soggiorno unico, dove gli ospiti possono animare la propria stanza grazie alla realtà aumentata. Quest’estate presentiamo inoltre un programma speciale con lo spettacolo Lego Dreamzz, unico al mondo - afferma Manuela Stone, amministratrice delegata di Legoland Deutschland Resort- -. E c’è già attesa per la presentazione del nostro prossimo highlight: a Pentecoste inaugureremo il Parco Peppa Pig, che si troverà a pochi passi da Legoland. Un vero e proprio paese delle meraviglie per tutte le famiglie con bambini in età prescolare”.