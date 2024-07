Malaysia Mega Sales, lo shopping diventa esperienza turistica

Fino al 31 luglio spazio al Malaysia Mega Sales, che coinvolge i principali rivenditori e centri commerciali di tutta la Malesia, offrendo sconti fino all’85%.

La campagna è supportata dagli operatori dei centri commerciali, dalle associazioni alberghiere, dalle agenzie di viaggi, dalle compagnie aeree, da Ktmb (ferrovie di stato) e dagli operatori del settore turistico locale.

Lo scopo è offrire ai turisti un’esperienza shopping varia e attrattiva mentre si trovano in Malesia, in linea con lo slogan della campagna di vendita nazionale ‘My Priceless experience’. Si prevede che questa iniziativa avrà un impatto significativo di 20,17 miliardi di euro circa sulle entrate del turismo per il 2024.

Il lancio della campagna è stato diretto da Dato Sri Tiong King Sing, ministro del Turismo, delle Arti e della Cultura, e ha visto la partecipazione di Manoharan Periasamy, direttore generale di Tourism Malaysia.

Dato Sri Tiong King Sing ha annunciato che per il 2024 la campagna shopping si terrà due volte: Malaysia Mega sales (dal 15 giugno al 31 luglio) e Malaysia End Of Year Sales (dal 15 novembre al 31 dicembre). Nel frattempo, per il 2025 e il 2026, la campagna vendite nazionale sarà attivata tre volte l’anno: Malaysia Super Sale (1 -31 marzo); Malaysia Mega Sale (15 giugno-31 luglio); Year-End Sale (15 novembre-31 dicembre).