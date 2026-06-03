Milima Big 5 Safari Lodge: safari in Sudafrica con target famiglie

Il safari tutto l’anno, cucito su differenti livelli di esigenze family friendly, è la pista dell’offerta open air africana. Nel Kruger National Park in Sudafrica, Milima Big 5 Safari Lodge, tra le colline della riserva di Maseke, diversifica per target: “Soddisfiamo con pacchetti all inclusive di esperienze, trasporti e ampia proposta food&wine e con quattro ville di lusso familiari, un lodge safari da quattro tende per stare in contatto con la natura selvaggia nel comfort, o camere nella casa padronale, perfetta per gruppi” - racconta da Indaba Shaun Boyd, sales manager della struttura.

Fa leva sulla vista privilegiata a ridosso di una pozza d’acqua frequentata dalla fauna selvatica e sull’atmosfera rilassata condivisa negli spazi della struttura: “Gli ospiti possono incontrare i big 5 nei game drive in 10mila ettari di riserva o vederli dai lodge e raccontare l’esperienza insieme a noi a bordo piscina”. Danimarca e Brasile i mercati principali al 60% repeater, ma l’Italia ha grandi potenzialità.