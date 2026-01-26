New York, continua il progetto NYC Winter Outing 2026

New York punta sulla destagionalizzazione dei flussi turistici con NYC Winter Outing 2026, il programma promosso da New York City Tourism + Conventions che si protrarrà fino al 12 febbraio. Le iniziative diffuse in tutti e cinque i distretti includono oltre 850 attività tra ristorazione, spettacoli, musei, attrazioni culturali e ospitalità, con l’obiettivo di sostenere il tessuto economico locale nei mesi di minore affluenza. Il progetto rientra in una strategia strutturale di promozione del turismo urbano durante la stagione invernale, favorendo una distribuzione più equilibrata dei visitatori e delle ricadute economiche sull’intera città.

“Questo periodo rappresenta un’opportunità di grande valore per i visitatori, che possono scoprire l’offerta completa della città: dalla cucina eterogenea alle esperienze culturali, fino a una ricettività alberghiera che riflette l’identità dei distretti” ha dichiarato Julie Coker, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions sottolineando quanto le offerte NYC Winter OutingSM siano diventate una consuetudine di inizio anno che supporta quasi 5.000 imprese in tutta la città e generando oltre 50 miliardi di dollari di spesa diretta.