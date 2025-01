Nizza, il sindaco contro il turismo ‘mordi e fuggi’: stop alle grandi navi dall’estate

Basta turismo low cost e stop alle grandi navi. Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha presentato un piano per vietare alle navi da crociera con più di 900 passeggeri di attraccare nel porto francese a partire dalla prossima estate.

“Non voglio che questi hotel galleggianti gettino le ancore nelle nostre acque” avrebbe detto, secondo quanto riportato dal Times, facendo riferimento al fatto che le unità da crociera inquinano e scaricano a terra i loro clienti low cost che non consumano nulla.

Come riportato da TTG Media il sindaco ha dunque in programma di vietare alle navi di oltre 190 metri di attraccare a Nizza e nella vicina Villefranche-sur-Mer, a partire dalla prossima estate. Ha affermato che la mossa porterebbe a un calo del 70% del numero di passeggeri in arrivo sulle navi da crociera, definendo le unità più grandi “città galleggianti”.

Il Times ha affermato che sono 124 le navi da crociera che hanno pianificato scali a Nizza nel 2025. Qualsiasi legge promulgata quest’anno creerebbe dunque scompiglio negli itinerari delle navi, che vengono programmati con diversi anni di anticipo.