Norimberga, la Germania punta sull’enogastronomia

A tutta birra e cucina stellata. Norimberga punta sull’enogastronomia per conquistare una nuova fetta di mercato turistico.

“Vogliamo cominciare a fare crescere il numero dei nostri visitatori leisure, non più solo business” ha dichiarato Helga Schenk, responsabile per l’Italia dell’Ente del turismo della città. Nel 2023 i pernottamenti in città sono aumentati del 15% rispetto al 2022, raggiungendo quota 3,5 milioni. Il tasso medio di occupazione dei letti è stato del 45%, un risultato che va meglio del resto della Germania, che ha invece registrato un aumento complessivo dei pernottamenti dell’8,1% rispetto al 2022 e resta ancora poco al di sotto dei livelli del 2019.

Il 68% degli arrivi corrisponde tuttavia ancora a turisti connazionali, mentre gli stranieri restano minoritari e ancora particolarmente legati al mercato business. Per questo dopo le belle piste ciclabili, i musei e parchi giochi, ora si punta su due eccellenze del territorio: la birra e la gastronomia. “Con otto ristoranti Michelin e 15 ristoranti riconosciuti da Gault & Millau, Norimberga offre una notevole densità di ristoranti stellati - ha dichiarato Yvonne Coulin, direttore generale del Centro congressi e turismo di Norimberga -. Su questo ci concentreremo con una campagna stampa nel 2024”.