Un pericoloso effetto ‘flop’ turistico incompe su Parigi. Reuters ha analizzato i dati a poche settimane dall’inizio dei Giochi ed emerge che Parigi potrebbe rischiare il flop dal punto di vista turistico. Per ora infatti, come riporta Il Fatto Quotidiano, l’atteso boom arrivi e prenotazioni non si sarebbe ancora verificato.

Reuters sottolinea come molti appassionati di sport stiano rinunciando a partecipare all’evento: tra i fattori determinanti nella decisione, l’aumento dei costi di viaggio e alloggio. In secondo piano, anche le turbolenze politiche in Francia e le preoccupazioni per la sicurezza.

Reuters ha preso spunto dai dati di ForwardKeys, che traccia le prenotazioni di voli: quelle verso la capitale francese sono ad oggi in aumento del 10% rispetto all’anno precedente a partire dal 6 giugno. Tuttavia, questo incremento è poca cosa rispetto al +115% registrato durante i Giochi di Rio del 2016 e al +20% delle Olimpiadi di Tokyo, disputate in piena pandemia da Covid-19. Inoltre, la società di consulenza parigina Mkg ha rilevato un calo delle prenotazioni alberghiere nelle settimane precedenti alle Olimpiadi e una diminuzione dei ricavi del 25% per gran parte di giugno. E anche i turisti più facoltosi sembrano non essere attratti dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

D’atro canto, ci sono anche alcuni dati in controtendenza: Airbnb, ad esempio, ha registrato prenotazioni record a Parigi, con un aumento del 400% rispetto all’anno precedente.