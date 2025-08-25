TTG Italia
Philadelphia si prepara ai 250 anni degli Usa

Nel 2026 gli Stati Uniti compiono 250 anni. Philadelphia si prepara a celebrarli con un ricco calendario di eventi culturali e spettacoli già da quest’autunno. Grazie al volo diretto fino a ottobre operato da American Airlines da Milano Malpensa al Philadelphia International Airport, raggiungere la metropoli è più facile.

Plus del periodo sono le nuove lounge Flagship e Admirals Club, inaugurate al Terminal A-West dell’hub di Philadelphia.

C’è molto da scoprire: i Calder Gardens aprono il 21 settembre come nuovo museo lungo il B. Franklin Parkway e mostrano capolavori di Calder Foundation, concerti, letture, performance e sessioni di mindfulness in un giardino dalle 200 varietà botaniche; il Design Festival dal 1° al 12 ottobre propone mostre, talk, installazioni e attività per famiglie in varie location.

E ancora il Philadelphia Film Festival è crocevia di anteprime, red carpet, incontri con i registi dal 16 al 26 ottobre.

