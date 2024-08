Port Canaveral, il nuovo terminal crociere non si farà

Sotto la pressione del governo statale della Florida, l’Autorità Portuale di Canaveral ha bocciato il piano per costruire un nuovo terminal crociere, costringendo il porto a trovare soluzioni alternative per accogliere la crescita prevista. Questo quanto riferito dall’amministratore delegato del porto, John Murray, in un intervento riportato da Travel Weekly.

Port Canaveral è il secondo porto crocieristico più trafficato del mondo, dietro solo a PortMiami, e il nuovo terminal di Port Canaveral doveva essere situato al North Cargo Berth 8. Ma i funzionari statali si sono opposti al progetto, affermando che lo Stato aveva già investito per sostenere le esigenze del settore aerospaziale.

In una lettera ai commissari di Port Canaveral all’inizio di questo mese, il segretario ai Trasporti della Florida Jared Perdue e il segretario al Commercio della Florida J. Alex Kelly hanno minacciato di ritirare i finanziamenti per i progetti di Port Canaveral se si fosse proceduto con la costruzione di un terminal crociere al North Cargo Berth 8.

Il nuovo terminal avrebbe dovuto essere completato entro l’estate del 2026 per accogliere il crescente afflusso di navi previsto nei prossimi anni.

“Miami è full. Le Everglades sono sold out. Se siamo pieni, i turisti se ne andranno in qualche altra destinazione - ha detto Murray -. Non vogliamo che grandi compagnie crociesristiche si spostino in Texas, California, New York. Perché una volta che se ne vanno, è quasi impossibile recuperarle”.