Qatar Airways Holidays lancia i pacchetti per la Coppa Intercontinentale Fifa Qatar 2024 a Doha

Arrivano i pacchetti targati Qatar Airways Holidays per la prossima edizione della Coppa Intercontinentale Fifa Qatar 2024, che si terrà a Doha dall’11 al 18 dicembre e che vede il vettore locale come Official Airline Partner del torneo.

Si tratta di soluzioni di viaggio che prevedono voli di andata e ritorno con Qatar Airways, soggiorno in hotel, da opzioni di lusso ad alternative più convenienti e biglietti di corrispondenza (Categoria 1 o Categoria 2).

“Siamo entusiasti di accogliere ancora una volta gli appassionati di sport a Doha per vivere un'esperienza di calcio di livello mondiale e per scoprire la vibrante cultura del Qatar – sottolinea il senior vp di Qatar Airways Holidays & Discover Qatar, Steven Reynolds -. Questo torneo riunisce le migliori squadre del Sud America, dell'Europa e non solo, offrendo ai tifosi un'opportunità indimenticabile di assistere al calcio d'élite in due magnifici stadi”.