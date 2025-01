Record di arrivi per le Isole Vergini Britanniche

Le Isole Vergini Britanniche superano il primato di arrivi turistici in una sola settimana e chiudono l’anno con 24mila visitatori in 7 giorni. In particolare, il 28 dicembre è stato il giorno più gettonato, con 4.606 arrivi in una singola giornata.

Come riporta travelpulse.com nel 2024 gli arrivi aerei combinati all’aeroporto Cyril E. King di St. Thomas e all’aeroporto Henry E. Rohlsen di St. Croix hanno totalizzato 932.265 passeggeri, con un aumento del 16,5% rispetto all’anno precedente.

Il mese che ha registrato il record di arrivi è stato marzo, con 106.026 turisti, grazie anche alle rotte lanciate (o reintrodotte) da American Airlines, Cape Air, Delta Air Lines, Frontier, JetBlue, Spirit Airlines, Sun Country e United Airlines