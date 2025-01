Romance Island, lo spazio per coppie del Sun Siyam Olhuveli Maldive. La gallery

“Coppie in cerca di relax, viaggi di nozze, festeggiamenti di anniversari e proposte di matrimonio”. È questo l’identikit degli ospiti di Romance Island, rifugio esclusivo per coppie in cerca di emozioni uniche, un resort adults only situato nel cuore del complesso Sun Siyam Olhuveli alle Maldive. Lo racconta Florante Abuton, jr. assistant pr and communications manager. “Gli italiani sono in aumento, con picchi di presenze nei mesi di dicembre, gennaio e agosto, che corrispondono ai periodi di ferie in Italia, ma cresce anche la presenza nei mesi di novembre, giugno, luglio e settembre”.

Romance Island, collegata da ponticelli alle altre due isole, Main Island e Dream Island, si distingue come un santuario dedicato all'amore. Ogni dettaglio è pensato per celebrare la bellezza dei momenti condivisi, dalle 111 ville con letti tondi e vista sull'alba o sul tramonto, alle esperienze su misura, come piantare una palma sull’isola con una targa personalizzata con nome, data e ricorrenza, simbolo eterno di unione e rinascita.

“Sono molti i repeter che scelgono di tornare sull’isola nel tempo per veder crescere la loro palma”, racconta Abuton. Con oltre 50 punti di immersione, gli ospiti possono esplorare barriere coralline e nuotare con tartarughe e mante. Tra le esperienze proposte ci sono lo snorkeling al tramonto, escursioni in kayak, crociere in barca e cene sotto le stelle, con la possibilità di scegliere tra 7 ristoranti e bar, dalla cucina giapponese alle cene mediterranee sull'acqua. Per chi desidera lasciarsi coccolare dalla Blue Spa, numerosi i trattamenti di coppia e momenti di intimità nella sauna o nel bagno turco.