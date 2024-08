Continua l’estate difficile di Santorini, quest’anno letteralmente presa d’assalto dai turisti, che sbarcano a decine di migliaia ogni giorno e rendono l’isola dell’Egeo impraticabile. Nel mirino gli arrivi dei turisti delle navi da crociera: “È impossibile avere cinque navi da crociera che arrivano contemporaneamente” afferma la ministra del turismo Olga Kefalogianni.

Lo scorso anno Santorini ha accolto 3,4 milioni di turisti per una popolazione che conta 15.500 abitanti. Nel 2023 sull'isola hanno attraccato 800 navi da crociera. E gli abitanti esasperati espongono cartelli con scritto: “Rispetto. È la vostra vacanza ma è la nostra casa”. Perché i turisti, pur di avere lo scatto perfetto sulla suggestiva isola, non si fermano davanti a nulla. E il sindaco di Fira (il capoluogo dell’isola) ha addirittura raccomandato ai residenti di non uscire di casa, perché le strade sono troppo affollate per camminare.

Le contromisure al sovraffollamento sono note, ma sarà necessario attendere il prossimo anno. Le autorità locali hanno deciso, infatti, di introdurre una quota di 8mila crocieristi al giorno e di provvedere per una migliore organizzazione dei flussi.