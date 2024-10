Siviglia limita il numero degli alloggi turistici in centro città

Siviglia avrà presto un nuovo regolamento per limitare l’espansione degli alloggi ad uso turistico. Dopo diversi mesi di dibattito e dopo aver ottenuto il sostegno di Vox, il Consiglio Comunale guidato da José Luis Sanz ha deciso che questi alloggi non possono superare il 10% del totale nei quartieri cittadini.

Secondo El Español, si tratta di una decisione che risponde alle lamentele per i disagi generati dal turismo di massa. Pertanto, in zone come Centro Storico e Triana, non saranno più consentite abitazioni di questo tipo. Allo stesso modo, si prevede di introdurre adeguamenti in futuro, a seconda della situazione di ciascun quartiere.

La proposta, come segnala Preferente, è stata accolta con critiche da parte dell’opposizione. Il Psoe e Podemos-IU hanno difeso l’applicazione di una moratoria invece di una regolamentazione immediata, sostenendo che fissare un limite consentirebbe la creazione di un massimo di 23mila nuove case turistiche nei quartieri periferici, il che potrebbe far ulteriormente lievitare i prezzi degli affitti.

Il Consiglio Comunale ha anche annunciato che rafforzerà il controllo sull’abusivismo.