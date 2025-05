Slovenia: l’Italia è primo mercato

L’Italia si conferma il primo mercato estero per la Slovenia. I dati relativi al mese di aprile e all’intero primo quadrimestre del 2025 fanno segnare un record assoluto per l’incoming nel Paese, complici anche i lunghi ponti di primavera.

Gli arrivi totali sono stati oltre 490 mila (+22,5% rispetto ad aprile 2024) e i pernottamenti più di 1,1 milioni (+21,8%).

Dall’Italia, ad aprile, sono arrivati 62 mila turisti (16,3% del totale estero) e i pernottamenti sono stati 120 mila. Per il primo quadrimestre del 2025, invece, gli arrivi dal Belpaese sono stati in tutto 157 mila 602 (+8,2% rispetto all’anno prima) e i pernottamenti 330 mila 602. Seguono gli altri mercati di riferimento come Germania, Austria, Croazia, Ungheria, Serbia.

Le destinazioni più amate: Lubiana (28% delle presenze), seguita da Pirano e Bled.

“Ci vorrebbero più spesso ponti ravvicinati tra aprile e maggio - scherza Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il Turismo in Italia -. Rappresentano uno stimolo per l’offerta ricettiva slovena ad investire in qualità, sostenibilità e innovazione”.