Alma Karlin è tornata in Slovenia. O meglio, all’interno del portale slovenia.info. L’avventurosa viaggiatrice, poetessa e teosofa, nata ai tempi dell’impero austro-ungarico, rivive oggi come guida virtuale grazie all’integrazione nella piattaforma turistica di una forma avanzata di Intelligenza Artificiale.

“Con oltre 7 milioni di pagine visualizzate all’anno - spiega Aljosa Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo - slovenia.info è ormai una porta d’accesso privilegiata al nostro Paese sia per il segmento b2c che b2b, ragion per cui abbiamo ne abbiamo potenziato le funzioni promozionali, permettendo a Open AI Chat Gpt di sviluppare risposte personalizzate attraverso le sole informazioni del nostro database ufficiale. Un’offerta di qualità garantita, proprio come i consigli di viaggio della nostra prima e più famosa viaggiatrice-influencer”.

Con 145mila arrivi italiani fra gennaio e aprile (16,7% del totale stranieri) e 305mila pernottamenti (14,45% del totale), il Belpaese si conferma d’altra parte primo mercato turistico per la Slovenia, restando sostanzialmente in linea coi risultati 2023. “

Per l’estate confidiamo in un rafforzamento della domanda - aggiunge Ota - grazie anche ad altre due importanti novità: il portale ‘Slovenia - A sports destination’, dedicato a un’offerta di turismo sportivo promossa direttamente dai grandi campioni nazionali, e il canale ‘Sounds of Slovenija’ su Spotify, per viaggiare attraverso 20 suoni tipici del Paese”.