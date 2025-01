Torna il Tgv tra Milano e Parigi. Sncf Voyageurs ha aperto le vendite per il collegamento diretto Tgv Inoui tra l’Italia e la capitale francese - sospeso nell’agosto 2023 a causa della frana avvenuta nella valle della Maurienne -, che riprenderà dal 31 marzo.

“Siamo molto lieti di ripristinare il nostro servizio diretto a pieno regime tra Italia e Francia - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Questa riapertura coincide con un momento fondamentale per noi: dopo aver garantito ai nostri clienti la continuità dell’offerta TGV Inoui attraverso un servizio sostitutivo durante l’interruzione della linea, abbiamo recentemente annunciato un importante piano di sviluppo di Sncf Voyageurs in Italia. Questo conferma non solo il nostro impegno verso il Paese, ma contribuisce anche ad ampliare l’offerta di soluzioni di mobilità sostenibile per i viaggiatori francesi, italiani ed europei”.

Lo schedule

Il collegamento diretto tra Italia e Francia riprenderà con tre a/r al giorno, permettendo di collegare Milano a Parigi in 7 ore e 7 minuti e Torino a Parigi in 5 ore e 39 minuti.

Il servizio collegherà anche le città di Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Mâcon.

I titolari della Carta Avantage possono beneficiare di sconti fino al 30% sulle tariffe di prima e seconda classe durante tutto l’anno, e di una riduzione del 60% per i bambini dai 4 agli 11 anni.

Altra novità riguarda il collegamento tra Milano e Oulx via Torino, che sarà potenziato con tre a/r al giorno.