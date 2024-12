Parola d’ordine: sostenibilità. Sarà questo il concetto chiave dei viaggi del 2025 secondo Pinterest Predicts, il rapporto annuale di Pinterest sulle tendenze della sua community di oltre 500 milioni di persone che visitano il social mensilmente.

Un rapporto da cui emerge come la Gen Z guidi il 65% di queste tendenze, sebbene tutte le generazioni siano rappresentate nello studio.

Vacanze in alta quota

Analizzando la crescita anno su anno dei termini chiave di ricerca, Pinterest ha identificato nelle località montane appartate le destinazioni turistiche preferite nel 2025. Sembra dunque che la classica vacanza urbana abbia raggiunto l’apice quest’anno: il prossimo, infatti, sarà superata dalla ricerca di destinazioni secondarie, a tu per tu con la natura incontaminata e l’aria fresca e pulita, un particolare particolarmente apprezzato dalle generazioni Z e X, ma non solo. Anche i ‘Boomer’, infatti, perseguono uno stile di vita sostenibile in tutti gli aspetti della loro esistenza, compreso il mondo dei viaggi.

Un forte bisogno di sostenibilità, dunque, ma anche di leggerezza: il rapporto, come scrive Hosteltur, sottolinea infatti la volontà dei potenziali viaggiatori, di qualsiasi età essi siano, di far emergere il bambino che c’è dentro ciascuno di noi anche attraverso il turismo, partendo alla scoperta di nuovi posti ‘colorati’ e allegri nel 2025. Altro motore di viaggi saranno le occasioni particolari - manifestazioni artistiche e folcloristiche, ma anche celebrazioni e rituali -, da vivere in modo eccessivo e opulento, con uno stile che Pinterest definisce ‘Nuovo Rococò’.