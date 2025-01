Southampton, nel 2024 record di crocieristi

Il porto di Southampton ha consolidato il suo ruolo di capitale delle crociere del Regno Unito.

Nel 2024, il centro crocieristico della costa meridionale ha gestito la cifra record di tre milioni di passeggeri, l’85% dell’intero traffico del Paese.

“Siamo orgogliosi di avere la capacità, l’infrastruttura e le partnership per facilitare una crescita sostenibile delle crociere e realizzare oltre 1 miliardo di sterline di valore economico associato - ha affermato in un intervento riportato da Travelmole Rebekah Keeler, cruise strategy manager di Associated British Ports -. Continuiamo a registrare una crescita del settore crocieristico globale e Southampton è leader nel Regno Unito e nell’Europa settentrionale”.

Un’altra pietra miliare è stato l’aumento del 50% delle navi da crociera collegate alla rete elettrica di Southampton e il porto prevede di aumentare ulteriormente la sua capacità di alimentazione elettrica da terra.