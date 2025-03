Svizzera, al via la rivoluzione della ‘guida autonoma’

Svolta epocale nella storia delle auto e della circolazione. In Svizzera, infatti, dal mese di marzo – in alcuni cantoni e su specifiche strade – è stata inaugurata la circolazione delle auto a guida autonoma. Per la prima volta nella storia, quindi, in Europa sulle strade potranno circolare auto non gestite in prima persona da un conducente.

La circolazione delle auto a guida assistita ‘di livello 3 avanzato’, come riporta motorinews24, è dal 1 marzo permessa sulle autostrade della Svizzera. Sulle altre strade elvetiche, invece, la scelta sul rendere possibile questo rivoluzionario modo di condurre le vetture sarà a discrezione delle autorità dei singoli cantoni. Verranno, inoltre, autorizzate anche le effettive manovre di parcheggio assistito senza conducente.

Il ‘livello 3 avanzato’ di guida autonoma permette alla macchina di governarsi in modo autonomo, ad eccezione di alcune situazioni dove si renderà sempre necessario l’intervento del conducente seduto sul tradizionale posto di guida. Sarà premura di quest’ultimo, dunque, non distrarsi mai. Il Governo svizzero lo scorso mese di dicembre ha scelto di far partire questa rivoluzione, in modo da essere il primo Paese a consentire l’uso delle auto a guida assistita.

Questo il vademecum ufficiale sull’uso di queste vetture a guida assistita: “Una volta attivato il sistema, il conducente potrà togliere le mani dal volante e non sarà più tenuto a sorvegliare costantemente traffico e mezzo, ma dovrà rimanere pronto a riprendere il controllo della vettura in qualsiasi momento, qualora il sistema lo richieda. Durante l’attivazione del sistema l’utente sarà autorizzato a svolgere attività secondarie, ma non sarà permesso dormire, distrarsi completamente o lasciare il posto di guida“.