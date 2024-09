E’ stato un agosto da record per gli arrivi in Thailandia dall’Italia. Il Paese ha infatti superato il dato che era stato raggiunto nello stesso mese del 2019, arrivando quest’anno a 41mila ingressi. Un’ulteriore testimonianza di come la destinazione stia avendo un interesse sempre crescente verso il pubblico italiano.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti ad agosto – evidenzia Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese -. Questo traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita. La recente riattivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani”.

Grande attesa c’è ora per il nuovo collegamento tra Roma e Bangkok che verrà attivato da Ita Airways a partire dal prossimo mese di novembre: “Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso”, conclude Botticelli.