di Amina D'Addario

08:38

Lampade a raggi ultravioletti in grado di sanificare quotidianamente l'aria. È in questo modo che la Fancy Tour di Napoli è diventata la prima agenzia di viaggi Covid free. "Si tratta di un sistema - spiega Cesare Foà, titolare e presidente di Adv Unite - che garantisce una sanificazione quotidiana attraverso lampade installate in ogni ambiente dell'agenzia. Grazie alle incentivazioni statali e alla convenzione che Adv Unite ha stretto con l'azienda Brighten, si riesce a mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro con una spesa estremamente abbordabile".

Contenimento dei costi

Un aspetto fondamentale, quello del contenimento dei costi, in una stagione ancora in salita. "Dopo un maggio molto promettente - constata Foà -, la paura della variante inglese ha di nuovo rallentato le vendite". Ma a pesare è anche l'abusivismo. "I grandi t.o. hanno al momento cancellato la programmazione sull'Egitto, eppure abbiamo chi trova il modo di aggirare le regole ricorrendo a finte trasferte di lavoro per far viaggiare le persone. Non faccio il poliziotto, ma queste situazioni vanno sanzionate".



Rispettare la filiera

Altro comportamento che penalizza il settore, quello delle no frills. "Da troppo tempo - denuncia Foà - abbiamo low cost che cancellano i voli senza prevedere poi alcuna riprotezione e agenzie che quando sono anche tour organizer sostengono costi incredibili per pernottamenti extra e spostamento date. Questo è un problema serio, davanti al quale non si può più fare come gli struzzi. Bisogna tornare al rispetto della filiera".