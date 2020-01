08:35

Spenti i riflettori sul 2019 è già tempo di affrontare le nuove sfide del 2020, tema del servizio di apertura del primo numero dell'anno di TTG Magazine, disponibile da oggi. Nuove si fa per dire, in quanto l’anno vecchio ha lasciato sul tappeto tante questioni ancora irrisolte.

A queste poi si è aggiunta la crisi Usa – Iran, con inevitabili strascichi sul fronte del prezzo del petrolio e della percezione di sicurezza di alcune destinazioni.



Regno Unito sotto la lente

A livello internazionale, un grande tema da affrontare sarà quello della Brexit, con l’uscita ufficiale del Regno Unito programmata per il prossimo 31 gennaio, ma con un interregno per discutere le questioni in sospeso che si protrarrà fino a fine anno.



L’insegnamento di Thomas Cook

L‘affaire Thomas Cook, con il collasso del gigante inglese, non mancherà poi di portare con sé conseguenze – non solo negative – anche nel 2020 e negli anni a venire: in gioco c’è la crisi di un modello poco flessibile e ricettivo nei confronti delle esigenze dei consumatori, esperienza della quale dovranno tenere conto anche gli operatori italiani.



