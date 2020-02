Gardaland stringe una partnership esclusiva con Alpitour

10:09

Gardaland ha siglato con Alpitour un accordo di esclusiva per la vendita di soluzioni di viaggio che prevedono il soggiorno nei tre hotel 4 stelle del parco.

Come riportato nella nota diffusa da Gardaland, la partnership prevede il pernottamento nei tre hotel a 4 stelle, proposti in abbinamento con l’ingresso ai parchi in esclusiva da Alpitour come unico partner italiano.

Pubblicità

La scelta può variare fra il Gardaland Hotel, il Gardaland Magic Hotel e il Gardaland Adventure Hotel, una struttura interamente tematizzata dedicata agli amanti delle grandi avventure e ai curiosi esploratori. Inoltre, per chi arriva da lontano, sarà possibile inserire nel pacchetto anche il volo.



“Siamo estremamente soddisfatti di questa partnership con il più importante operatore italiano, poiché l’accordo ha una valenza strategica per i nostri resort, permettendoci un presidio ancor più strutturato sul mercato sia in termini di offerta che di comunicazione” dichiara Aldo Maria Vigevani, ceo di Gardaland.