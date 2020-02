Cdp mette in campo 1 miliardo di euro per le imprese

10:06

Un miliardo di euro a tassi calmierati per le pmi e le imprese mid-cap. È questo il primo intervento per dare un shock positivo all’economia italiana messa a dura prova dall’infezione del Covid-19. Lo mette sul piatto Cassa Depositi e Prestiti che attraverso la ‘Piattaforma Imprese’ mette a disposizione da subito le risorse per sostenere le esigenze di finanziamento delle imprese nazionali.

Questa è la prima delle iniziative messe in campo da Cdp a sostegno del tessuto economico nazionale.



Inoltre, la società ha approvato il differimento delle rate dei mutui per gli enti locali nelle aree colpite dai terremoti del 2012 in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, e del 2016 e 2017 Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.



La misura permette di differire al periodo 2021-2030 le rate dei prestiti - in scadenza nel 2020 - degli enti locali di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal Sisma del 2012. Il provvedimento riguarda circa 2.300 prestiti il cui debito residuo è pari a circa 180 milioni di euro per 88 enti locali.



L’operazione si estende inoltre agli enti locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. In questo caso sarà differito il pagamento delle rate relative agli anni 2020 e 2021, al terzo e quarto anno successivi alla scadenza del piano di ammortamento originario di ciascun prestito. La misura riguarda un totale di 5800 prestiti con un debito residuo di 550 milioni di euro per 145 enti locali.



Cdp ha già posticipato dal 2016 al 2019 il pagamento delle rate dei mutui concessi a 142 enti locali colpiti dal Sisma del Centro Italia per un ammontare complessivo differito pari a circa 171 milioni di euro.