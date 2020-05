08:35

In attesa che l’Italia, il 3 giugno, riapra i confini nazionali anche a chi viaggia per turismo, procede il progressivo allentamento delle misure di contenimento per evitare il dilagare della pandemia da coronavirus anche negli altri Paesi del mondo.

Poiché ognuno segue regole e tempistiche differenti, TTG Italia prova a fornire una fotografia della situazione allo stato attuale delle principali destinazioni per il turismo outgoing e dei Paesi più legati al nostro incoming.



Germania

A tutt’oggi e senza una data di scadenza ufficiale, anche se alcune fonti di informazione anticipavano il 14 giugno come data di riapertura, l’ingresso in Germania per motivi di turismo è vietato. Concessa, invece, liberamente l’uscita dal Paese per i cittadini tedeschi, ma al rientro è obbligatoria la quarantena.



Francia

Dall’11 maggio sono state ammorbidite le restrizioni. La frontiera con l’Italia rimane aperta e il Paese non richiede nessuna quarantena.



Gran Bretagna

Dall’8 giugno il Paese imporrà la quarantena a chi entra nel Regno Unito proveniente da qualunque destinazioni. La quarantena sarà imposta anche ai cittadini UK provenienti dall’estero.



Svezia

Le frontiere in ingresso e in uscita non sono chiuse, ma è sconsigliato viaggiare verso l’estero e anche l’accesso al Paese.



Norvegia

Sono chiuse le frontiere per gli arrivi nel Paese.



Croazia

Dall’11 maggio sono state alleggerite le misure di contenimento: è concesso l’ingresso senza quarantena per motivi di lavoro ma anche ai proprietari di case o imbarcazioni nel Paese.



Grecia

Pur avendo annunciato l’intenzione di riaprire al più presto ai turisti, la Grecia continua fino al 31 maggio a mantenere un regime di restrizioni per gli ingressi dall’estero con la necessità di sottostare alla quarantena.



Spagna

È stato revocato il divieto per i voli diretti, tanto da permettere ad Alitalia di riprogrammare i voli su Madrid e Barcellona dal 2 giugno e a Neos di volare sulle Canarie dal 6 luglio. Fino al prossimo 6 giugno è ancora prevista la necessità di quarantena in ingresso.



Egitto

Il Paese ha riaperto gli hotel per il turismo interno dal 4 maggio, ma consentendo un riempimento solo del 25%. Dal 1 giugno la percentuale di riempimento sarà innalzata al 50%, ma ancora non ci sono date ufficiali per la riapertura al turismo internazionale.



Tunisia

Malgrado l’annuncio del premier, che da luglio vuole riaprire i confini al turismo straniero, al momento per l’ingresso in Tunisia è necessaria la quarantena ed è applicato il coprifuoco notturno.



Stati Uniti

È ancora in vigore il divieto di accesso per i viaggiatori stranieri, anche se secondo le attese dovrebbe allentarsi il blocco dall’inizio di giugno, tanto che Alitalia ha riprogrammato dal 2 giugno il volo Roma-New York.