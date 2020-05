12:07

"La Sardegna vuole accogliere a braccia aperte tutti i turisti, ma vuole aprire con una piccola cautela in più". A ribadire la volontà di introdurre un test sanitario per chi andrà in vacanza sull'isola è stato il governatore Christian Solinas, intervenendo questa mattina a Mi Manda Rai 3.

"Insisteremo con il Governo fino a venerdì perché ci sia la possibilità per tutti i cittadini di fare, in laboratorio, nella farmacia sotto casa o dal proprio medico di famiglia, un test che accerti la negatività in quel momento. Chiaramente - ha precisato - non si tratta di una patente di immunità, ma ci aiuta a individuare eventuali positivi prima che possano circolare".



Solinas ha anche sottolineato che la Sardegna non è l'unica destinazione a percorrere questa strada: "Le Canarie hanno introdotto un passaporto sanitario digitale e le Baleari parlano di accordi bilaterali con la Germania". A. D. A.