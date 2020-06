Innovazione e flessibilità, le chiavi per ripartire

di Livia Fabietti

Quale l’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’industria turistica? Ad affrontare l’argomento è stata l’indagine condotta da Aigo che, insieme a Travel Consul, ha raccolto le testimonianze di più di 900 professionisti del settore turistico di cui 151 solo in Italia.

Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, ha evidenziato la grande voglia di ripartire. Come? Innovazione e flessibilità, queste le parole chiave di viaggiatori che, soprattutto in Italia, restano cauti: tante le prenotazioni cancellate (47%) o rimandate al 2021 (37,7%). Il 58%, prima di prenotare nuovi viaggi, preferisce capire come evolverà la situazione.



Per invogliare a ripartire, occorre proporre nuove destinazioni, esperienze e sistemazioni così come modificare le politiche di cancellazione.



Aigo inoltre, attraverso le ‘campagne re-start’ offre a tutta la filiera turistica soluzioni mirate per promuovere territori e prodotti turistici.